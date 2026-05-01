【モデルプレス＝2026/05/01】モデルの近藤千尋が5月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。色鮮やかな弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】36歳3児の母モデル「全部美味しそう」と話題のぎっしり弁当◆近藤千尋、彩り豊かな弁当を公開近藤は「今日も1日頑張るぞー」とつづり、華やかな弁当の写真を公開。パスタや飾り切りしたウインナー、ミニトマト、ちくわの磯辺揚げ、卵焼き、枝豆とコーンのおかず、肉料理などをバラ