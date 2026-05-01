【モデルプレス＝2026/05/01】俳優でモデルの若林拓也（29）が5月1日、自身のInstagramを更新。所属事務所・スターダストプロモーションを退所することを報告した。【写真】若林拓也、横浜流星との5年前共演ショット◆若林拓也、スターダストプロモーション退所を報告2022年より、スターダストプロモーションに所属していた若林は「約4年所属していたスターダストプロモーションを退所いたしました」と報告。「色々な景色を見させ