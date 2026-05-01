今回、Ray WEB編集部は、アルハラ上司について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞職場の飲み会で、アルハラを繰り返す最低上司にうんざり。お酒の飲めない後輩を庇うと、主人公がターゲットにされてしまいました。そしてまさかの勝負が始まってしまいますが、このあと衝撃の展開に！？原案：Ray WEB編集部作画：ほや助ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖企画に対して鼻