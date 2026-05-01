競泳の今夏の日本代表の練習が１日、都内で行われ報道陣に公開された。４月２８日には日本水連がドーピング違反などによって資格停止処分を科された選手でも、競技会前日までに資格停止期間が終了すればエントリーを仮申請できるルールを定めていたと一部報道があった。これを受けて日本水連の村松さやか常務理事が取材に応じた。報道については「事実」と認めた。だが、日本水連はこの日までに措置を公表していなかった。村松