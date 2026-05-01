◆パ・リーグロッテ０―１０西武（１日・ＺＯＺＯマリン）ロッテは西武に大敗し、連勝は３でストップした。この日は常時風速１０メートル以上の強風が吹き、何度もタイムがかかるなど両チームが風に四苦八苦した。相手先発の佐藤爽（そう）投手の前に打線は沈黙。今季初白星を懸けて先発した広池は、強風で何度も帽子を飛ばされそうになりながら４回９安打４失点で降板。初勝利はお預けとなった。自己最速は１５４キロだが、