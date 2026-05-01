今回、Ray WEB編集部は、アルハラ上司について読者に話を聞いて漫画にしてみました。実はお酒の強い主人公。いくら飲まされても顔色ひとつ変わりません。そしてこのあと、上司が衝撃発言連発...！？原案：Ray WEB編集部作画：ほや助ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【アルハラ】「俺の酒が飲めないのか？」飲み会で上司が衝撃発言連発...ターゲットにされた主人公は“まさかの反撃”を！