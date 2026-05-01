◆パ・リーグロッテ０―１０西武（１日・ＺＯＺＯ）プロ初登板となった西武先発・佐藤爽（そう）投手が、７回２安打無失点でプロ初勝利。打線も２０安打１０得点と爆発し、快勝を収めた。初回はわずか１１球で終える立ち上がり。２回は石川慎、ソトから変化球で連続三振を奪うと、井上は一転、１４２キロ直球で３者連続の空振り三振に斬り、雄たけびを上げた。３回にはこの日初めての四球と死球を与え２死一、二塁とするも