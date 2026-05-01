将棋の棋聖戦挑戦者決定戦が１日、東京・渋谷区の将棋会館で指され、後手の服部慎一郎七段が羽生善治九段に１５６手で勝利した。服部は初のタイトル挑戦となった。最終盤までリードを奪われていたが、先に１分将棋に入った羽生に緩手が出て大逆転。服部はその後、着実に手を進めてリードを守り抜いた。通算対戦成績で１勝３敗だった羽生相手に大一番で勝利した。服部が雁木の戦型を選択。早指しの多い服部だが「早い展開で厳