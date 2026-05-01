◇ラグビーリーグワン第１７節浦安２７―２４埼玉（１日、秩父宮ラグビー場）レギュラーシーズン１２位の浦安が、首位の埼玉に２７―２２で白星。２点を追う後半ロスタイムから逆転トライを挙げ劇的勝利で金星を挙げた。先制は埼玉。前半７分、敵陣でボールを持ったＳＯ齊藤誉哉が仕掛け、１人で約４０メートルを走りきってトライ。同１０分には１２次攻撃からロックのウィルソンがトライを挙げ、連続得点で１２―０と