◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―中日（１日・マツダスタジアム）中日・ボスラーが試練に見舞われている。７回まで４打数無安打。５回１死満塁で二飛に倒れるなど、３度の好機で凡退した。４番の細川の４打席連続の四球の後に精彩を欠き、守備でも痛い失策。７回１死満塁で野間の一ゴロをはじくと、慌てて本塁に送球した結果、悪送球で２点を献上した。さらに続く佐々木の浅い右飛で鵜飼の送球が一塁塁審に当たる悪送球となり、