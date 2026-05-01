ツキノワグマの本格的な出没に備えて、人とクマとのすみ分けを図る「ゾーニング」を積極的に進める長野県箕輪町で1日、通学路などの安全点検が行われました。「ゾーニング」を積極的に進める箕輪町。通学路などで行われた安全点検には、地元の代表者や猟友会のメンバーなど約20人が参加しました。「ゾーニング」は、「人が暮らす場所」と「クマが暮らす場所」に分け、その中間はやぶなどを刈り取って「緩