「バレンタインは自分用のチョコを買う人が多いですが、バレンタインにドキドキした青春時代を過ごした40代以上が、チョコレートをもらい、恋が生まれ、浮気に発展することもあるのです」と語るのは、探偵の山村佳子さん。横浜のリッツ探偵事務所の代表だ。実家への帰省など、家族に向き合うことが多いGW。そこで、山村佳子さん連載「探偵が見た家族の肖像」「探偵はカウンセラー」より、テーマに合わせてGWスペシャルとして事例を