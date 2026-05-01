◇プロ野球 パ・リーグ 西武 10-0 ロッテ(1日、ZOZOマリン)プロ初登板のマウンドにあがった西武の先発・佐藤爽投手。7回無失点の好投で、初勝利をあげました。2024年ドラフトの育成4位で星槎道都大から西武に入団した佐藤投手。ルーキーイヤーの昨季はファームで先発投手として存在感を見せ、先日4月26日に支配下契約を勝ち取りました。この日のZOZOマリンは、バックスクリーン方向へ強い風が吹き荒れ、選手たちの帽子が飛んだり、