浦安―埼玉後半、突進する浦安・イオアネ。そのままトライを決める＝秩父宮ラグビーのNTTリーグワン1部第17節第1日は1日、東京・秩父宮ラグビー場で1試合が行われ、最下位の浦安が首位の埼玉を27―24で破り、4勝目（13敗）を挙げた。既にプレーオフ進出を決めている埼玉は15勝2敗となった。浦安は前半を17―12で折り返した。後半は一時リードを許したものの、2点を追う終了間際に逆転トライを挙げた。