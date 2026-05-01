◇パ・リーグ西武10―0ロッテ（2026年5月1日ZOZOマリン）西武の育成2年目左腕、佐藤爽投手（23）が1日のロッテ戦でプロ初先発初登板し、7回、102球を投げ、2安打無失点の快投でプロ初登板初先発で初勝利を飾った。4月30日に支配下登録されたばかり。同日に埼玉県所沢市の球団事務所で支配下契約会見に臨んだ佐藤は「背番号が3桁から2桁に変わるので重みを感じた。持ち味の制球力を発揮していきたい」と意気込みを語って