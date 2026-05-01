イタリアの美学が光る「お洒落」なデザインへと進化アルファロメオ「トナーレ」は、ブランド初のハイブリッドSUVとして2022年2月に世界初公開され、日本では2023年1月に発表、同年2月に発売されました。トナーレは伝統のスポーティネスを継承しながら、電動化への変革を体現した「ラ・メタモルフォシ（La Metamorfosi）」を象徴するモデルとして誕生しています。また、同ブランドの弟分となるコンパクトモデルとして、「ジュニ