インフルエンサーのゆりにゃが、5月1日（金）に自身のInstagramを更新。「人間関係・恋愛・仕事で苦しんでる女の子たちへ」とつづり、アドバイスとともに異次元の腹筋や肩の筋肉が目を引く自身の写真を公開した。【写真】内臓あるッ!?アニメ級のバキバキ腹筋＆極細ウエストのゆりにゃ水着ショット（11枚）■力強いアドバイスも162cm37kgで47.6cmの3才児並みのウエストを持つインフルエンサーのゆりにゃ。TikTokはフォロワー1