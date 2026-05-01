5月1日は荒れた空模様となった新潟県内。この強風の影響で交通機関などに影響が出ていて、佐渡では2日明け方にかけ暴風に警戒が必要です。 上空に寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となった県内。最大瞬間風速が5月の観測史上最も大きくなった地点もありました。 連休期間でかき入れ時の観光地でも影響が… 【たらい舟を運営金子啓次さん】 「きょうはは営業終了。こればかりは仕方ない」 また、強風によりJRは在来