食料品の値上げが続く中、中東情勢悪化の影響を受け、さらに生活に影響を与えることになるのがビニール袋など包装資材の値上げです。街のスーパーからは悲鳴が上がります。 【お客】 「値上げが続き過ぎて何が高くなっているのかも麻痺している」 【お客】 「物が結構ほとんど値上がっているので、これからが心配」 家計を苦しめる物価高騰。 帝国データバンクの調査では、5月の値上げ品目数は70品目