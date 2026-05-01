◇セ・リーグDeNA5ー16ヤクルト（2026年5月1日神宮）DeNAは大量リードを奪われた8回に柴田竜拓内野手（32）がマウンドに上がった。5―15で迎えた8回。4番手・マルセリーノが2死から3連打で16点目を奪われた。すると、ここでマウンドに上がったのは内野手の柴田。神宮球場もどよめきで騒然となった。柴田は打者・宮本に真っすぐを投げ続け、6球目で左飛に打ち取り役目を果たした。試合後、相川監督は柴田の“緊急登