J1京都は1日、公式サイトを更新。4月29日のG大阪戦の終了後に、ブラジル人FWマルコ・トゥーリオ（28）による相手選手に対してリスペクト精神を欠く行為があったことを報告し、謝罪した。クラブは「2026年4月29日、明治安田J1百年構想リーグWESTグループ第13節京都サンガF.C. vsガンバ大阪の試合後、京都サンガF.C.マルコ・トゥーリオ選手に、相手競技者に対してリスペクト精神を欠く行為がありました」と経緯を報告。その上