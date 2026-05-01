北海道旭川市の旭山動物園職員、鈴木達也容疑者（３３）が妻の遺体を園内の焼却炉で燃やしたとして死体損壊容疑で逮捕された事件で、鈴木容疑者が事件当日夜、車で大型の荷物を園内に運び込む様子が園の防犯カメラに記録されていたことが１日、捜査関係者への取材でわかった。鈴木容疑者は「営業時間外の夜に遺体を燃やした」とも供述。道警は遺体を園外から持ち込んで焼却した可能性があるとみて調べる。道警の発表によると、