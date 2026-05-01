旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を損壊した疑いで、職員の男が逮捕されました。夫婦の間に何があったのか、取材によりその関係性が見えてきました。■熱心に働く姿“動物への思い”も夏の営業スタートが2日間おあずけだった北海道屈指の観光地、旭川市の旭山動物園。レッサーパンダなどを担当してきた動物園飼育員、鈴木達也容疑者（33）は、3月31日ごろに妻の遺体を焼却炉で焼くなどした疑いで先月30日夜、逮捕されました。働く姿は