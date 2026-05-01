ボートレースびわこで７月２８日から８月２日まで行われるＳＧ「第３１回オーシャンカップ」の出場選手が１日、発表された。選考基準はＧ?、Ｇ?優勝戦の成績。松井繁（５６＝大阪）が４年連続２７回目、池田浩二（４８＝愛知）が２２年連続２３回目の出場となる。初出場は吉田裕平、佐々木完太、西岡顕心、板橋侑我、権藤俊光、山崎郡、井上忠政の７人。西岡はＳＧ初出場。びわこでのＳＧ開催は２００３年チャレンジカップ以