【その他の画像・動画等を元記事で観る】「アオのハコ」「青のオーケストラ」「ようこそ実力至上主義の教室へ」「86-エイティシックス-」「ヴィジュアルプリズン」「アイドルマスターSideM」など、数々の人気アニメ・ゲーム作品に出演し、歌唱をともなうパフォーマンスも高い評価を得ている人気声優・千葉翔也。昨年7月にリリースした1st ALBUM「Streak」から約1年振りの6月24日（水）にNEW EP「Invention」がリリースされることが