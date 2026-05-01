ヤクルト・丸山和郁外野手（２６）が１日のＤｅＮＡ戦の７回に左前への二塁打を放ち、史上７３人目（７８度目）となるサイクル安打を達成した。この日の一戦に「１番・右翼」として先発出場した背番号４は、２回の第２打席で右前打、４回の第３打席で中越の三塁打、５回の第４打席でバックスクリーンへの２号ソロと打棒が大爆発。ゲーム前半であっという間にサイクル達成の快挙に王手をかけた。球場内の期待が高まる中、７回