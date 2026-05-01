【その他の画像・動画等を元記事で観る】昨年NHK紅白歌合戦に初出場し、国内最大の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」では6部門にエントリー、今年6月にはデビュー3周年記念公演を日本武道館で2日間、さらに7月には追加公演をGLION ARENA KOBEで2日間開催が決定するなど注目を集めるCANDY TUNEが、2026年4月22日に発売された3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』収録曲「すーぱー優勝ちゅーーん！」のミュージックビデオを