【モデルプレス＝2026/05/01】元モーニング娘。の加護亜依が4月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。前髪をカットした後のショットを公開した。【写真】38歳元モー娘「幼くなってる」と話題の新ヘア◆加護亜依、ぱっつん前髪ショット加護は「前髪や顔まわりカットがめちゃかわゆい！カラーも最高です」とつづり、ブラウンヘアで切り揃えられた前髪姿を公開。鏡越しの自撮りショットを披露し「前髪伸ばそうと思ったけどぱっつ