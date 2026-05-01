聴覚障害者が届けを出しやすくしようと、県内すべての交番と駐在所で、「手話リンク」の運用が始まりました。 （記者）「通常は電話を使いますが、電話を使えない方のために、新しいサービスが始まりました」 パトロールなどで警察官が不在の交番に落とし物などの届け出をする場合、戸外電話を使いますが、耳が不自由な人は使えませんでした。 きょう1日から運用が始まったのは手話リンクです。 聴覚障害者がQ