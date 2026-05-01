ゴールデンウィークのイベントです。あす2日、鹿児島の放送局5局の気象キャスターが一堂に貸して防災イベントが鹿児島市で開かれます。 準備が進む会場から中継です。 鹿児島市の上空、よく晴れているんですが、風が強いです。旗も風になびいています。 1日は鹿児島市金生町のよかど鹿児島からお伝えします。こちらではあす2日、『鹿児島気象キャスター大集合2026』と題してイベントを行います。