【モデルプレス＝2026/05/01】BTS（ビーティーエス）のV（ヴィ）が5月1日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を公開した。【写真】BTSメンバー「これは惚れる」と話題の筋肉ショット◆V、肉体美際立つノースリ姿披露4月25日からワールドツアー「BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’」で北アメリカを巡っているBTS。Vは「Tampa ARMY y’all set the bar way too high no cap」とアメリカ・タンパで開催した公演を振り返り、現地で撮影