【2026年GW】5月2日（土）の全国高速道路 渋滞予測まとめ 2026年のゴールデンウィーク、5月2日（土）は、全国の高速道路で帰省や行楽による激しい交通集中が予測されています。予測データによると、全国で合計181箇所の渋滞が発生する見込みです。 お出かけの計画や出発時間の調整に役立てていただけるよう、特に注意が必要な大規模渋滞（主に20km以上、または大幅な所要時間増）を地域ごとにピックアップし