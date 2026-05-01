台湾を代表するトップモデル・俳優の林志玲（リン・チーリン）さん（51）が2026年4月23日、自身のインスタグラムを更新。淡いピンクのミニワンピ姿を披露した。夫はダンス・ボーカルグループ「EXILE」のAKIRAさん。22年には第1子出産を発表した。ピンクのヒールを履いてリン・チーリンさんは、ピンクのミニワンピースでポーズをとる写真を3枚投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、胸元にリボンがデザインされた淡いピン