■これまでのあらすじ育休から復帰した妻は、部署は違うけれど夫と同じ会社に勤務している。妻が出産を経験している間に、年下の夫は課長になっていた。そんな夫に近づく若手女子社員の存在が気になってならない妻だった。例の部下・笹岡さんには経験のため一緒に様々なプロジェクトに参加してもらっていました。そこで夫と仕事をしたことをきっかけに、べったりになったわけですが…。夫も夫です。デレデレしちゃって。そんななか