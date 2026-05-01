マクルーフ・アイルランド中銀総裁 インフレ期待が目標から逸脱する兆候がないか、注意深く監視する必要 中東紛争の終結に向けた明確なタイムラインが見えない中、エネルギー価格が予想より長期にわたって高止まりすることを懸念 エネルギー価格上昇による「間接的な影響」を注視していく 具体的には、生産、輸送、サービスにおけるコストプッシュ・インフレにどう寄与するかという点である 賃金を