22:45 米製造業PMI・確報値（4月） 予想54.0前回54.0 23:00 米ISM製造業景気指数（4月） 予想53.3前回52.7 米自動車販売（4月） メーデー（労働節）のため欧州香港休場、中国市場は5日まで休場 米主要企業決算 シェブロン、エクソンモービル ※予定は変更されることがあります。