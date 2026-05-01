「まつもとぉ～まつもとぉ～まつもとぉ～終着松本です」1日から松本駅の東西自由通路に響いているこのアナウンス。松本市内（大学生）「一年前に松本に来た時も、あずさに乗ってこの放送に迎えられたので、懐かしい気分です」岡谷市から（鉄道ファン）「やっぱり松本という感じがする。また復活して、うれしい」それもそのはず。「まつもとぉ～まつもとぉ～まつもとぉ～終着松本