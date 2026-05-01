◆パ・リーグソフトバンク―楽天（１日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・上沢直之投手が、７回１失点でマウンドを降りた。今季初となる中５日で先発した上沢は初回、３四死球で１死満塁のピンチをつくったものの、伊藤裕、黒川を連続三振に斬った。そこからは持ち直し、テンポ良く投球。５回には１死二塁から捕逸と失策で１点を失ったが、７回を１１８球で投げきった。チームは７回２死一、二塁から打線がつながり３