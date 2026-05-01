◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１日・甲子園）巨人の田中瑛斗投手が２点リードの７回から３番手で登板。１回を１安打無失点で猛虎打線を封じた。まずは先頭の森下を二ゴロに仕留めて１アウト。佐藤には右前打を許したが、続く大山を中飛、小幡を遊直に打ち取って無失点で切り抜けた。田中瑛はこれでチーム最多の１３登板。すでに６ホールドを挙げており、この日で防御率は０・８２になった。