北京証券取引所の電子掲示板。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京5月1日】中国本土株式市場の上場企業数は3月31日時点で5414社となった。上場企業などが加盟する中国上市公司協会は4月29日に発表した3月統計月次報告書で明らかにした。証券取引所別では、上海が2282社、深圳が2867社、北京が265社だった。企業形態別では、国有持ち株企業が27％を占め、その他は73％だった。製造業、情報伝送・ソ