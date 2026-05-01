「日本ハム５−１オリックス」（１日、エスコンフィールド）日本ハムが２連勝。オリックス戦の連敗を３で止め、借金２とし、最下位脱出し、４位に浮上した。試合後、新庄監督は広報を通じて「選手に聞いてあげて」とコメントした。１点を追う三回にカストロの左越え４号３ランで逆転。四回には万波がセーフティースクイズを決めて加点した。六回にも万波が右中間に両リーグトップの９号ソロを放ち、リードを広げた。先発の