「広島−中日」（１日、マツダスタジアム）広島・岡本駿投手（２３）が６回１／３を６安打１失点で降板。今季４度目の先発で初勝利の権利を手にした。立ち上がりから制球が不安定だった。初回は２四球を与え、２死一、二塁のピンチを招くも、ボスラーを空振り三振。二回以降も三者凡退は一度もなく、常に走者を背負う展開が続いたが、要所を締める。五回１死満塁では、ボスラーを二飛、木下拓を遊飛に打ち取った。２点リー