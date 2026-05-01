なぜこれから妻になる女性の前でそんな話を…。夫の同僚たち！ 無神経すぎるでしょ!!反応に困っていたそのとき、隣に座っていた同僚女性の顔を見て“ある疑惑”が生まれ…!?>>【まんが】優しい夫とその同僚(ウーマンエキサイト編集部)