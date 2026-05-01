4回日本ハム1死一、三塁、万波が一前にスクイズを決める＝エスコンフィールド日本ハムが逆転勝ち。0―1の三回にカストロが4号3ラン。万波が四回にスクイズを決め、六回には9号ソロを放った。加藤貴は六回途中1失点で3勝目。オリックスは曽谷が一発に泣き、6回5失点で初黒星を喫した。