こちらは、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が観測した矮小銀河「WLM（Wolf-Lundmark-Melotte：ウォルフ・ルントマルク・メロッテ）」のクローズアップ。くじら座の方向、地球から約300万光年先にあります。【▲ ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が観測した矮小銀河「WLM（Wolf-Lundmark-Melotte）」（Credit: NASA, ESA, CSA, Kristen McQuinn (Rutgers University); Image Processing: Zoltan Levay (STScI)）】「どこにその銀河が