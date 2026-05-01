元モーニング娘。のタレント新垣里沙（37）が1日、自身のインスタグラムを更新。第1子を妊娠したことを発表した。22年に結婚した「カジサック」ことキングコング梶原雄太のYouTubeチャンネルのカメラマンを務めている夫の山口安威氏とのツーショット写真をアップ。「この度私たちの元へ新しい命がやってきてくれました」と報告。「出産まで穏やかに過ごしていきたいと思いますので温かく見守っていただけると嬉しいです」などと