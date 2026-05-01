「オイシックス、ちょっといいですか！？」略して「オイちょ！？」。ゴールデンウィークにちなみ、今回は「もしも試合がなかったら新潟の連休をどう過ごすのか」聞いてきました。新潟初のプロ野球球団・オイシックス新潟アルビレックスBC。試合では見られない選手たちの素顔に迫るべく、蛯原アナと託見カメラマンが、突撃インタビューします！「オイシックスちょっといいですか！？」 ◆新潟で過ごす連休プラ