5月1日、Bリーグは自由交渉選手リストを更新し、新たに契約満了となった23選手を公示した。 残り2試合となったB1秋田ノーザンハピネッツは、主力選手のキアヌ・ピンダーが脇腹の負傷のため契約を解除。ただし、コートには立てないもののチームに帯同はする。 B2西地区のベルテックス静岡は、現役を引退する加納誠也をはじめ、5選手が契約満了となった。B2東地区の岩手ビッグブルズは6