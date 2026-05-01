今年2月に行われたミラノ・コルティナ五輪。スノーボード男子ビッグエアで、日本人初となる金メダルの快挙を成し遂げた岡山市出身の木村葵来選手（21）。 【写真を見る】【木村葵来選手】「金メダルは常にカバンの中に」スノーボード男子ビッグエアで日本人初・金メダル「弟（木村悠斗選手）がいま波に乗ってきてるのかな」【紫綬褒章】 いまもそんなに実感は湧いていない 帰国後、メディア出演や表彰