生徒たちが学ぶのは映画や演劇づくりの手法です。岡山県美作市の高校で、心の成長を促しコミュニケーション能力などを高めることを目的としたユニークな授業が始まりました。 【写真を見る】美作市の高校で映画や演劇づくりを学ぶ授業がスタート他人の気持ちを理解することで未来を切り開く“mirai学”【岡山】 自分を見つめ直し他人を理解するmirai学 （松井和彦監督）「短い映画を作ってもいいな。もしく